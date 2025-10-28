ACEA: a settembre crescono le immatricolazioni, le elettriche a batteria sono il 16,1% della quota di mercato

A settembre 2025, da inizio anno (YTD), le immatricolazioni di nuove auto nell’UE sono aumentate dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnando il terzo mese consecutivo di crescita.

Questo recente slancio è stato in parte trainato dal lancio di nuovi modelli, con il solo settembre che ha registrato un forte aumento del 10%. La quota di mercato delle auto elettriche a batteria si è mantenuta stabile al 16,1% YTD, ancora al di sotto del ritmo richiesto in questa fase di transizione. I veicoli ibridi-elettrici sono rimasti la scelta di alimentazione più popolare tra gli acquirenti.

Fino a settembre 2025, le auto elettriche a batteria rappresentavano il 16,1% della quota di mercato dell’UE, in aumento rispetto al minimo del 13,1% registrato a settembre 2024. Le immatricolazioni di auto ibride elettriche continuano a crescere, conquistando il 34,7% del mercato e rimanendo la scelta preferita dai consumatori dell’UE. Nel frattempo, la quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel è scesa al 37%, rispetto al 46,8% registrato nello stesso periodo del 2024.

Nei primi nove mesi del 2025, sono state immatricolate 1.300.188 nuove auto elettriche a batteria, che rappresentano il 16,1% della quota di mercato dell’UE. Tre dei quattro mercati più grandi dell’UE, che rappresentano il 62% delle immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato incrementi: Germania (+38,3%), Belgio (+12,4%) e Paesi Bassi (+3,9%). Questo in contrasto con la Francia, che ha registrato un leggero calo dello 0,2%, nonostante un ulteriore aumento dell’11,2% su base annua a settembre 2025.

I dati di settembre 2025 mostrano anche un aumento delle immatricolazioni di nuove auto ibride elettriche nell’UE, pari a 2.793.079 unità, trainato dalla crescita nei quattro mercati più grandi: Francia (+28,8%), Spagna (+28,1%), Germania (+10,6%) e Italia (+9,2%). I modelli ibridi elettrici rappresentano il 34,7% del mercato totale dell’UE.

Le immatricolazioni di auto elettriche ibride plug-in continuano a crescere, raggiungendo le 722.914 unità nello stesso periodo. Questo risultato è stato trainato dall’aumento dei volumi in mercati chiave come Spagna (+105,2%), Germania (+63,9%) e Italia (+72,6%). Di conseguenza, le auto elettriche ibride plug-in rappresentano ora il 9% delle immatricolazioni di auto nell’UE, in aumento rispetto al 6,9% dell’anno scorso.

La variazione su base annua a settembre 2025 ha mostrato un aumento del 20% per le auto elettriche a batteria e del 15,9% per le auto ibride, mentre le auto elettriche ibride plug-in hanno registrato il settimo mese consecutivo di forte crescita continua con un aumento del 65,4%.

Entro la fine di settembre 2025, le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 18,7%, con cali in tutti i principali mercati. La Francia ha registrato il calo più significativo, con un crollo delle immatricolazioni del 32,8%, seguita da Germania (-23,5%), Italia (-16,6%) e Spagna (-13,2%).

Con 2.234.058 nuove auto immatricolate finora, la quota di mercato della benzina è scesa al 27,7% dal 34,4% dello stesso periodo dell’anno scorso. Analogamente, il mercato delle auto diesel è diminuito del 24,7%, con una quota del 9,3% a settembre 2025 da inizio anno. Inoltre, la variazione su base annua di settembre 2025 ha mostrato un calo del 7,8% per la benzina e del 14,3% per il diesel.

