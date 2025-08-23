Accordo tra Regione e sindacati, nasce Liguria Salute con tutele garantite per i lavoratori
di R.P.
Fp Cgil e Cisl Fp firmano con Bucci e Ripamonti l’intesa che assicura salario, professionalità e posti di lavoro nella riorganizzazione di Alisa
È stato firmato ieri pomeriggio l’accordo tra Fp Cgil Liguria/Genova e Cisl Fp Liguria con Regione Liguria per accompagnare la trasformazione di Alisa in Liguria Salute e tutelare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori coinvolti; alla sottoscrizione erano presenti Marco Bucci, Paolo Ripamonti e Nicola Poggi.
Cornice normativa – La trasformazione di Alisa in Liguria Salute è stata decisa politicamente e disposta con legge regionale n. 7/25; nei mesi scorsi, spiegano Maria Pia Scandolo,Luca Infantino (Fp Cgil Liguria e Genova) e Gabriele Bertocchi (Cisl Fp Liguria), le organizzazioni sindacali hanno lavorato per difendere i diritti di chi viene trasferito in Regione e negli enti del Servizio sanitario regionale, di chi resta nei ruoli di Liguria Salute e dei dipendenti degli enti riceventi.
Contenuti dell’intesa – L’accordo recepisce tutte le richieste emerse nell’assemblea del 30 luglio: il passaggio ad altre amministrazioni non inciderà sul trattamento economico e pensionistico; il salario accessorio dei lavoratori trasferiti e di quelli degli enti riceventi viene salvaguardato attraverso risorse aggiuntive; le professionalità sono tutelate con bandi di incarico che la Regione pubblicherà entro il 30 settembre, finanziati con ulteriori risorse.
Operatività – Si tratta di un accordo quadro sul quale le sigle vigileranno nella fase attuativa, a partire dall’assegnazione delle persone ai diversi uffici; un primo incontro di monitoraggio è già calendarizzato per il 17 settembre.
Tutela degli interinali – È stata confermata la salvaguardia dei posti di lavoro del personale interinale, come garantito da Marco Bucci.
Dichiarazioni – «Come sempre siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, con senso di responsabilità, a tutela e difesa dei loro diritti», concludono i rappresentanti sindacali, ribadendo che l’accordo tutela salari, professionalità e occupazione lungo tutto il percorso di riorganizzazione.
