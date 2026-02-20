Accordo CONI–CONAI: più riciclo e sostenibilità negli eventi sportivi fino al 2028

CONI e CONAI hanno firmato un Protocollo d’intesa che porterà in modo strutturale riciclo e linee guida ambientali dentro stadi, palazzetti e manifestazioni sportive in tutta Italia. L’accordo, valido fino al 31 dicembre 2028, accompagna l’attuale quadriennio olimpico e punta a diffondere la cultura del recupero degli imballaggi nel sistema sportivo nazionale.

A siglare l’intesa sono stati i presidenti Luciano Buonfiglio e Ignazio Capuano, durante un evento a Casa Italia. Il Protocollo introduce linee guida per la gestione sostenibile degli eventi, con attenzione alla raccolta differenziata e alla valorizzazione di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, bioplastica compostabile e vetro. L’obiettivo è creare uno standard nazionale per federazioni e organizzatori.

Previsti anche programmi di formazione e sensibilizzazione, in particolare per i giovani, affinché la raccolta differenziata diventi un’abitudine consolidata anche durante gli eventi sportivi.

CONAI ricorda che l’Italia ha già superato il 76,7% di riciclo degli imballaggi, oltre gli obiettivi Ue, ma la sfida è estendere i comportamenti virtuosi dagli ambiti domestici agli spazi pubblici.

All’iniziativa hanno partecipato anche i campioni olimpici Valentina Rodini e Fausto Desalu, a testimonianza di un messaggio chiaro: lo sport può diventare motore di responsabilità ambientale e modello concreto di economia circolare.

