Accoltellamento a Genova, 30enne ferito nella notte in pieno centro

Notte di sangue nel cuore di Genova. Un uomo di 30 anni, di nazionalità ucraina, è stato accoltellato all’addome in piazza Matteotti, a pochi passi dal centro storico. Soccorso dai sanitari del 118 intorno alle 3, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Galliera, ma non sembra in pericolodi vita. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’aggressione e risalire al responsabile, al momento ancora irreperibile.

Soccorsi – La chiamata di emergenza è arrivata nella notte, pochi minuti dopo le 3. Sul posto sono intervenuti immediatamente ambulanza e automedica. I soccorritori hanno trovato il giovane con una grave ferita da arma bianca all’addome. Dopo le prime cure sul posto, è stato stabilizzato e trasferito con urgenza al pronto soccorso del Galliera.

Indagini – I carabinieri della Compagnia Genova-Centro sono al lavoro per ricostruire i fatti. In queste ore vengono raccolte testimonianze di eventuali presenti e sono in corso le verifiche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi: dalla lite improvvisa al possibile regolamento di conti. L’aggressione è avvenuta in una delle piazze più centrali e frequentate della città, a poche decine di metri dal Palazzo Ducale.

