Acciaierie d'Italia, Bernabè: "Serve supporto finanziario significativo, non è un problema di mercato"

di Christian Torri

Il presidente era ospite quest'oggi alla conferenza Think Tank di The European house Ambrosetti

Penso che il tema delle acciairie sia molto complesso e all'attenzione del governo - ha detto il presidente di Acciaierie d'Italia Franco Bernabè, ospite oggi alla conferernza Think Tank - Acciaierie è vissuta in questo anno e mezzo dopo la perdita della maggioranza da parte di ArcelorMittal praticamente senza avere accesso al credito bancario. Quindi per noi ci sono importanti difficoltà.