Abuso sessuale su nave da crociera: arrestato collega della vittima

Un episodio di violenza sessuale a bordo della nave da crociera Costa Favolosa, avvenuto lo scorso 5 ottobre al largo delle coste liguri, ha portato all’arresto di un giovane indiano di 25 anni. La vittima, una collega ventiduenne, era stata aggredita nella propria cabina mentre dormiva; al risveglio era riuscita a sfuggire all’aggressore e a chiedere aiuto.

Dopo un mese di indagini, gli agenti della polizia hanno identificato il presunto autore grazie alle telecamere interne della nave e alle testimonianze di altri membri dell’equipaggio che avevano incrociato l’uomo nei pressi della cabina nel momento compatibile con l’aggressione. Durante l’interrogatorio, l’indagato ha negato ogni addebito, apparentemente inconsapevole dell’esistenza di registrazioni video cruciali.

Il tribunale ha ritenuto credibile la versione della vittima e, ravvisando il rischio di reiterazione del reato, ha disposto la custodia cautelare presso il carcere di Marassi, trasmettendo contestualmente gli atti a Imperia per competenza territoriale.

La mattina successiva all’accaduto, la ragazza è stata accompagnata all’ospedale Galliera di Genova per gli accertamenti previsti dal cosiddetto “protocollo rosa” e ha deciso di interrompere temporaneamente il lavoro per lo choc subito. La compagnia di navigazione ha collaborato con le autorità, fornendo assistenza immediata alla collega e supportando le indagini. La denuncia formale presentata in ospedale ha infine portato all’arresto del presunto responsabile.

