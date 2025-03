Abbandono illegale di rifiuti a Sestri Levante, individuati e denunciati i responsabili

Per chi ha poco tempo

1️⃣ La Polizia Locale ha individuato i responsabili dell’abbandono di rifiuti ingombranti

2️⃣ Il sistema di videosorveglianza ha permesso di risalire agli autori del gesto

3️⃣ L’abbandono di rifiuti su suolo pubblico è un reato penale dal 2023

La notizia nel dettaglio

Due episodi di abbandono di rifiuti ingombranti su suolo pubblico a Sestri Levante sono stati risolti grazie alla collaborazione tra la Polizia Locale e il gestore dei rifiuti Aprica. I responsabili, che hanno agito in momenti diversi ma nello stesso luogo, Piazzale Becattini, sono stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Indagini e identificazione – La segnalazione di Aprica ha dato il via alle indagini. Nonostante le difficoltà legate al riconoscimento diretto dalle immagini di videosorveglianza, gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a seguire i movimenti dei soggetti fino a un’abitazione, identificandoli personalmente. “L'individuazione dei responsabili non è sempre immediata, poiché le riprese non consentono sempre un riconoscimento diretto, a meno che non siano associabili a un veicolo con targa leggibile”, ha spiegato il sindaco Francesco Solinas.

Reato e conseguenze – Dal mese di ottobre 2023, l’abbandono di rifiuti su suolo pubblico, anche in piccole quantità, è considerato un reato penale, indipendentemente dal fatto che sia commesso da privati. I due soggetti individuati sono stati convocati presso il Comando della Polizia Locale e successivamente deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Servizi disponibili – L’assessore all’Ambiente Valentina Armanino ha ricordato l’importanza di utilizzare i servizi messi a disposizione dalla città per evitare episodi di degrado ambientale. “Il nostro Comune mette a disposizione dei cittadini un efficiente Centro di raccolta in via Salvi, e Aprica offre un servizio di ritiro degli ingombranti su prenotazione per agevolare uno smaltimento corretto”, ha dichiarato.

Impegno dell’amministrazione – L’Amministrazione comunale ha ribadito la volontà di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, intensificando i controlli e promuovendo la sensibilizzazione tra i cittadini. “Lavoriamo in sinergia con il gestore e la Polizia Locale per garantire un maggior controllo e una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza”, ha aggiunto l’assessore Armanino.

