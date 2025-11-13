AAA volontari cercasi: l'appello della Croce Verde di Pegli
di Anna Li Vigni
Ai microfoni di Telenord il presidente Diego Snaidero e il tesoriere Giacomo Repetto
AAA volontari cercasi: l'appello della Croce Verde di Pegli viene raccolto da Telenord tramite Anna Li Vigni, che ascolta il presidente Diego Snaidero e il tesoriere Giacomo Repetto.
