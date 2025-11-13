Attualità

AAA volontari cercasi: l'appello della Croce Verde di Pegli

di Anna Li Vigni

Ai microfoni di Telenord il presidente Diego Snaidero e il tesoriere Giacomo Repetto

SettimoLink

AAA volontari cercasi: l'appello della Croce Verde di Pegli viene raccolto da Telenord tramite Anna Li Vigni, che ascolta il presidente Diego Snaidero e il tesoriere Giacomo Repetto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: