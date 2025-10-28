A7, camionista travolge auto e fugge: tre feriti, illeso un bambino di 20 mesi

Un grave incidente si è verificato stamani lungo l’autostrada A7 tra Genova Ovest ed Est, in direzione Milano, quando un camionista alla guida di una bisarca ha travolto un’autovettura senza fermarsi né prestare soccorso.

A bordo dell’auto coinvolta c’era un bambino di 20 mesi, fortunatamente illeso, insieme ai genitori di 39 e 44 anni, entrambi trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova per colpo di frusta. L’auto è stata tamponata da una seconda vettura, il cui conducente è rimasto illeso, mentre la passeggera, una donna di 32 anni, ha riportato un lieve trauma cranico ed è stata trasferita in ospedale.

Secondo la Croce Bianca genovese, l’impatto è avvenuto all’uscita di un’isola di traffico e la corsa delle vetture coinvolte si è fermata a pochi metri dal muraglione a margine della carreggiata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia stradale, il personale di Autostrade per l’Italia e il soccorso stradale. L’episodio ha provocato rallentamenti alla viabilità.

