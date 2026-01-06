A2A rafforza gli investimenti in Sicilia, nel 2024 valore generato oltre 52 milioni di euro
di red. ene.
Nel 2024 A2A ha rafforzato il proprio ruolo nella transizione energetica in Sicilia, generando un valore economico complessivo superiore a 52 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto all’anno precedente. Una quota rilevante, pari a circa 31 milioni di euro, è stata destinata al tessuto economico locale attraverso ordini a fornitori, mentre gli investimenti in infrastrutture strategiche hanno raggiunto quasi 34 milioni di euro.
Bilancio territoriale – I dati emergono dalla quarta edizione del bilancio di sostenibilità territoriale della Sicilia, presentato a Palermo, nella sede di Sicindustria, dal presidente di A2A Roberto Tasca. Il documento analizza le performance ambientali, economiche e sociali del Gruppo nel 2024 e delinea i principali progetti in corso e quelli programmati nei prossimi anni. “Nel 2024 abbiamo generato e distribuito un valore economico di oltre 52 milioni di euro, a conferma del nostro impegno per lo sviluppo sostenibile del territorio”, ha dichiarato Tasca, sottolineando il ruolo strategico dell’Isola nel percorso nazionale di transizione energetica.
Fornitori locali – Cresce il coinvolgimento delle imprese siciliane: il valore degli ordini destinati a micro e piccole imprese è aumentato del 59%, arrivando a 22 milioni di euro. Nel complesso A2A ha collaborato con 70 fornitori, il 19% in più rispetto al 2023, di cui il 66% con meno di 50 dipendenti.
Produzione energetica – In Sicilia il Gruppo opera con una centrale termoelettrica, otto impianti fotovoltaici e due parchi eolici. Nel 2024 la produzione complessiva è stata di 604 GWh di energia elettrica. L’aumento del 65% della produzione da fonti rinnovabili ha consentito di evitare l’emissione di circa 60 mila tonnellate di CO2.
Impianti e riconversione – Prosegue il percorso di riconversione della centrale di San Filippo del Mela. Nel 2024 sono stati completati interventi di demolizione e riqualificazione delle aree. Avviate inoltre le procedure autorizzative per nuovi motori a gas e per sistemi di accumulo energetico.
Rinnovabili – I parchi eolici di Mimiani e Matarocco hanno prodotto 128 GWh di energia, con un incremento del 67% su base annua. Nel fotovoltaico è entrato in esercizio un nuovo impianto da 12,6 MW a Mazara del Vallo, mentre è in costruzione una struttura da circa 8 MW a Castellammare del Golfo.
