A26: incidente tra due camion, traffico bloccato verso Genova

Un incidente tra due camion all'altezza del km 1.2 ha bloccato il traffico sull’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, tra Masone e il bivio con l’A10, in direzione Genova, causando oltre 10 chilometri di coda. Gli autisti dei mezzi pesanti sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Durante l’incidente, parte del gasolio contenuto in uno dei serbatoi è fuoriuscito sulla carreggiata.

La concessionaria Aspi consiglia, per i veicoli leggeri, di uscire a Masone, percorrere la SS456 del Turchino e rientrare in A10 a Genova Pra’. Per il traffico diretto verso Genova, Savona e Livorno è suggerito di utilizzare l’A7 Serravalle-Genova.

