A26, grave incidente tra Ovada e il bivio con l'A10 verso Genova: 29enne soccorso con l'elicottero

Una coda di oltre 8 chilometri si è formata tra Ovada e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per un incidente avvenuto in direzione Genova. Diversi sono i feriti e tra questi un uomo di 29 anni in gravi condizioni che verrà trasferito a bordo dell'elisoccorso in ospedale. Secondo le prime informazioni sembra che un ragazzo alla guida dell'auto si sia sentito male e sia finito contro l'autoarticolato. Il traffico risulta bloccato: la coda è di 8 km nel tratto in direzione Genova e di tre km in direzione Gravellona. Per l'arrivo dell'elisoccorso l'autostrada verrà chiusa così da permettere l'atterraggio in sicurezza.

AGGIORNAMENTO ORE 15.15

La strada è stata liberata e le code sono state smaltite nel corso del primo pomeriggio.