A12, rimozione anticipata del cantiere tra Recco e Nervi: lavori completati con due giorni di anticipo

Buone notizie per gli automobilisti liguri: sarà rimosso entro il pomeriggio di mercoledì 14 maggio – con ben 48 ore di anticipo rispetto alla tabella di marcia – il cantiere autostradale sulla A12 Genova-Sestri Levante, nel tratto compreso tra Genova Recco e Genova Nervi in direzione Genova.

L’intervento, finalizzato all’adeguamento della galleria Monte Castelletti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 264/06, rientrava nella programmazione condivisa al tavolo tecnico tra Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La chiusura del cantiere era inizialmente prevista per venerdì alle 14, ma le forti criticità legate ai rallentamenti e le esigenze del territorio hanno spinto Autostrade per l’Italia ad accelerare le operazioni.

Decisivo lo sforzo organizzativo messo in campo: 37 operatori e 8 mezzi sono stati impiegati per consentire la conclusione dei lavori in orario notturno e l’anticipazione dello smantellamento. Durante i giorni di attività del cantiere, era già stato predisposto un dispositivo per garantire due corsie nella direzione prevalente di traffico, al fine di contenere i disagi per gli utenti.

La misura rientra nel più ampio piano di gestione dei cantieri sulla rete in concessione, che prevede la rimozione delle lavorazioni più impattanti ogni fine settimana, dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì. In occasione del ponte del 2 giugno, è previsto un ulteriore alleggerimento delle restrizioni, con l’obiettivo di mantenere almeno due corsie disponibili per ogni senso di marcia.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito www.autostrade.it, sull’app gratuita Muovy e sui principali canali di comunicazione radio, TV e digitali. Per assistenza è attivo 24 ore su 24 il call center viabilità Muovy al numero 803.111.

