A10: Tir incastrato, autostrada in tilt tra Pra' e bivio A26

Un Tir si è incastrato autonomamente sulla carreggiata dell’A10 in direzione Genova, poco dopo le 8.45, bloccando la tratta tra il bivio con la A26 e Genova Pra’. Nessun ferito e nessun altro veicolo coinvolto, ma la carreggiata è rimasta chiusa mentre i Vigili del Fuoco lavoravano alla rimozione del mezzo.



Dalle 9 si sono formate code fino a 2 km da Arenzano verso Voltri, con ripercussioni anche sulla A26 dove si segnalano rallentamenti tra Masone e l’innesto con l’A10. Traffico fermo nella zona di Genova Pra’ secondo l’ultimo aggiornamento delle 9.20.

