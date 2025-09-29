A10: inizio mattinata difficile per incidente, tornato rapidamente alla normalità il traffico tra Genova Pra' e il bivio con la A7

Dopo i forti rallentamenti registrati in mattinata sulla A10 Genova-Savona, la situazione è tornata alla normalità nel tratto compreso tra Genova Pra' e il bivio con la A7 Serravalle-Genova, in direzione del capoluogo ligure. L’incidente, avvenuto intorno alle ore 9:00 all’altezza del chilometro 0, ha visto coinvolta un’autovettura in un sinistro autonomo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso sanitario e meccanico, insieme alle pattuglie della Polizia Stradale e al personale di Autostrade per l’Italia, appartenente alla Direzione del 1° Tronco di Genova. Le operazioni di rimozione del veicolo e messa in sicurezza della carreggiata si sono concluse senza ulteriori criticità.

Attualmente, il traffico scorre regolarmente su tutte le corsie disponibili, anche se si segnalano ancora lievi code a tratti in avvicinamento al tratto interessato, in direzione Genova. Si raccomanda prudenza alla guida e si consiglia di monitorare le condizioni del traffico attraverso i canali ufficiali di Autostrade per l’Italia.

