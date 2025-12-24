A10, Incidente tra due camion: traffico in tilt e code tra Varazze e Arenzano

Traffico in forte difficoltà sulla A10 Genova-Savona in direzione Genova a causa di un incidente che ha coinvolto due camion. Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano, all’altezza del km 22+600, dove uno dei mezzi pesanti si è intraversato sulla carreggiata, bloccando la circolazione.





La coda conseguente è arrivata a misurare circa 2 chilometri. Autostrade per l’Italia consiglia agli automobilisti diretti verso Genova di uscire a Varazze e rientrare in autostrada ad Arenzano, utilizzando la viabilità ordinaria.





Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

