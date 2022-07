A Varazze il miglior gelato al mondo: è quello di Marco Venturino

di Edoardo Cozza

Il gelataio scelto tra 5mila concorrenti dei cinque continenti. A convincere i giudici i gusti "Liguretto" e "Bocca di Rosa"

Il miglior gelatiere al mondo è ligure. Si chiama Marco Venturino della gelateria “I Giardini di Marzo” di Varazze. A decretarlo è Gelato Festival World Ranking, la più autorevole classifica mondiale che racchiude i risultati di 11 anni di competizioni e a cui hanno partecipato circa 5 mila gelatieri dei cinque continenti, giudicati da centinaia di esperti.

“Sono entusiasta di questo straordinario risultato che condivido con mia moglie, mia figlia e i miei dipendenti, che sono la mia forza. La marcia in più che ci ha permesso di arrivare al primo posto del ranking mondiale – racconta Marco Venturino – è stata l’indiscussa originalità dei sapori delle nostre proposte, che hanno letteralmente lasciato a bocca aperta la giuria. Il “Liguretto”, marchio registrato che è la crasi di Liguria e sorbetto, contiene due preziosi ingredienti km zero: i limoni della riviera Ligure e il basilico genovese DOP. E “Bocca di Rosa”, ispirato alla famosa canzone di Fabrizio De Andrè, è un gelato al cioccolato bianco aromatizzato con acqua di rose, provenienti dal Parco dell’Antola. Questi i segreti che hanno convinto gli esperti a sceglierci, ma un pensiero va ai nostri clienti che ogni giorno ci deliziano della loro presenza”.

“Orgoglio italiano e ligure, oltreché testimone del valore dell’artigianato regionale sulla scena nazionale e internazionale, che arricchisce ancor più di prestigio il marchio “Artigiani in Liguria”, di cui Marco Venturino è rappresentante – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Premio anche delle importanti risorse che, come Regione Liguria, abbiamo investito per valorizzare, grazie anche al lavoro congiunto con le associazioni di categoria, la capacità, la passione e la creatività di interpreti, come Marco, del saper fare ligure”.