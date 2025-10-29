A Telenord i progetti per il Cimitero di Staglieno: tra decoro, sicurezza idraulica e parcheggi

A Telenord si discute dei nuovi interventi previsti per il Cimitero Monumentale di Staglieno, con particolare attenzione al decoro urbano, alla sicurezza idraulica del territorio e alla riorganizzazione dei parcheggi nell’area circostante. In collegamento Carlotta Nicoletti ha dialogato con il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno, Lorenzo Passadore, che ha illustrato le linee di intervento e gli investimenti previsti. In studio era presente Giancarlo Mariottini, direttore artistico del Teatro dell’Ortica, per un contributo sul valore culturale e simbolico del Cimitero di Staglieno come luogo di memoria e arte.

