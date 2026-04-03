A Scignoria! si fa la storia con la processione del Venerdì Santo: "Addio alla guerra Genova-Savona"

Il 2028 segnerà i 500 anni esatti dall'interramento del porto di Savona per mano di Genova. A Scignoria! la proposta epocale all'interno dell'oratorio savonese di Cristo Risorto accanto al municipio: "Tra due anni sarebbe bello fare insieme a Genova la processione, magari, proprio quella del Venerdì Santo o di San Giovanni Battista, patrono del capoluogo regionale. Il modo più significativo per mettersi alle spalle quello che c'è stato in questi secoli".

L'idea è stata immediatamente sposata dal professor Franco Bampi, presidente dell'associazione genovese A Compagna. Un progetto nato all'interno di Scignoria! su Telenord che nella stessa puntata stava ospitando due esponenti della banda musicale di Genova Voltri, per la prima volta, invitati a Savona dove mai prima dell'edizione 2026 della processione del Venerdì Santo c'era stato spazio per qualsiasi elemento di genovesità.

Parole destinate a costruire una base di condivisione anche istituzionale considerata la presenza dell'assessore savonese alla cultura, Nicoletta Negro, e giunte dopo l'auspicio dello stesso Bampi: "Oggi siamo Liguria e così dobbiamo prepararci al mondo".

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