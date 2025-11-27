A 'Scignoria!' la serata dei liguri illustri e il dialetto di Sonny Colbrelli, il ciclista che ha battuto Evenepoel

Puntata speciale quella di Scignoria!in onda come ogni giovedì sera in diretta su Telenord e telenord.it dalle 20.40.





Sarà una serata interamente dedicata ai premi attribuiti dall’associazione culturale A Compagna ai liguri illustri che si sono distinti per particolari meriti nel solco della tradizione e della genovesita’.





Copertina della puntata una speciale intervista al campione di ciclismo, Sonny Colbrelli vincitore di una epica Roubaix nel fango nonché del Giro dell’Appennino.





In sfavillante bresciano, il corridore, costretto allo stop dall’attivita agonistica a causa di un arresto cardiorespiratorio che gli impone un defibrillatore sottocutaneo e gli preclude la partecipazione alle gare, almeno secondo i regolamenti italiani, sarà ospite del format. Lo farà anche per annunciare la sua presenza al convegno scientifico dell’Unione Sportiva Pontedecimo presso l’hotel Mercure di Genova San Biagio sulla medicina sportiva in programma sabato.





Oltre a Pogacar e a pochi altri, Colbrelli viene ricordato come uno di quelli che è riuscito a battere un talento straordinario come l’ex campione del mondo Remco Evenepoel: campionato europeo di Trento (vedi foto).

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.