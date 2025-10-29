Attualità

A Scignoria! il programma elettorale di Emiliano: il re di Fabbriche alla conquista del Marsano

di Redazione

SettimoLink

 

Emiliano Ginogi da Fabbriche, borgata sopra Genova Voltri. Nel montaggio di Mike fC la sua ultima apparizione a Scignoria! su Telenord: al centro della riflessione la candidatura a rappresentante di istituto all'agrario Marsano: un modo anche per allargare gli orizzonti. Il tutto nella puntata in cui era presente, anche, Pier Fortunato Zanfretta, l'uomo degli ufo. 

 

 

