A Rapallo il primo Forum “Lavoro e Futuro”: dialogo tra istituzioni, imprese e giovani per ripensare il lavoro in Liguria

Si svolgerà lunedì 20 ottobre, all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, il primo Forum “Lavoro e Futuro”, una giornata di confronto dedicata ai temi del lavoro, della formazione, dell’impresa e dell’innovazione. L’iniziativa, promossa da TN Events&Media e Telenord, si inserisce nel più ampio obiettivo di stimolare un dialogo concreto tra istituzioni, aziende, giovani e territori.





Realizzato in collaborazione con la Regione Liguria e con il sostegno di numerosi partner – tra cui le Camere di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria, Coldiretti, Confcommercio, CNA Liguria, Legacoop, Coop Liguria, SGM e lo stesso Excelsior Palace Hotel – il forum nasce come spazio di ascolto, scambio e proposta in un momento di profonde trasformazioni economiche e sociali.





Nel corso della giornata si alterneranno otto tavoli tematici su questioni cruciali: dalla crisi delle professioni tecniche al futuro dell’agricoltura e della pesca, dal ruolo dell’intelligenza artificiale ai nuovi modelli imprenditoriali, fino alla governance del territorio e al valore delle tradizioni produttive locali.





I protagonisti del Forum - Ampia la partecipazione istituzionale. Sono attesi, con interventi in presenza e da remoto, rappresentanti del Governo, della Regione Liguria e delle istituzioni europee. Tra loro: i ministri Francesco Lollobrigida ed Edoardo Rixi (in videomessaggio), il sottosegretario Luigi D’Eramo, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, il presidente della Regione Marco Bucci, il vicepresidente con delega all’agricoltura Alessandro Piana e la sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci.





Al fianco delle istituzioni, interverranno imprenditori, rappresentanti delle associazioni di categoria, formatori, startupper e ricercatori, tra cui delegazioni di Coldiretti, CNA, Confartigianato, Camera di Commercio, Istituto Italiano di Tecnologia e numerose startup innovative. A moderare i lavori sarà il giornalista Gilberto Volpara, mentre l’introduzione sarà affidata all’editore di Telenord Massimiliano Monti.





Il lavoro che cambia: parola agli attori del territorio - «In Liguria, settori come l’agricoltura e la pesca stanno dimostrando grande capacità di rinnovarsi, grazie a giovani imprenditori che portano innovazione nelle filiere» – sottolinea Alessandro Piana. «Occasioni come questo forum servono a mettere in rete esperienze, competenze e progettualità, sostenendo la formazione e favorendo il ricambio generazionale. Solo così possiamo costruire un futuro che coniughi tradizione e innovazione.»





Sulla stessa linea l’editore Massimiliano Monti: «Con questo progetto vogliamo raccontare il lavoro che cambia, valorizzare le competenze che già esistono in Liguria e offrire ai giovani visioni concrete. Il forum è solo il primo passo di un percorso più ampio: portare istituzioni e imprese fuori dagli studi televisivi e dentro i territori.»





Otto panel, una visione condivisa - L’agricoltura e la pesca apriranno i lavori, con testimonianze di giovani operatori del settore. A seguire, un approfondimento sulla recente conquista del marchio IGP per le Olive Taggiasche Liguri. Il terzo panel affronterà la crisi dei mestieri manuali, con chef, artigiani e formatori, mentre il quarto sarà dedicato ai lavori del futuro, con focus su robotica, agritech e intelligenza artificiale.





Nel pomeriggio si parlerà di artigianato e filiere locali, accesso alle risorse economiche, e del ruolo delle istituzioni nella governance del territorio. In chiusura, spazio alle testimonianze video di artigiani impegnati a tramandare i mestieri storici e i saperi manuali, per riflettere sul valore del lavoro come patrimonio culturale.





I giovani al centro - Tra il pubblico sono attesi numerosi studenti delle scuole medie e superiori, coinvolti in un’esperienza formativa diretta a contatto con il mondo della produzione e dell’impresa. Un’occasione per ascoltare, apprendere e interagire con chi oggi costruisce – e trasforma – il mercato del lavoro.





Un appuntamento che guarda avanti - L’obiettivo degli organizzatori è rendere il Forum “Lavoro e Futuro” un appuntamento annuale, capace di aggregare attori diversi attorno a una visione condivisa. Una giornata che non si esaurisce nel confronto, ma intende lasciare spazio a progetti concreti e collaborazioni durature, per costruire una Liguria più forte, coesa e innovativa.

