A Genova torna TEDx: il presente tra diversità e polarizzazione

A Telenord Daniele Bonanzinga, curatore e communication manager di TEDxGenova, presenta l’edizione 2025 dell’evento, dedicata al tema del presente tra diversità e polarizzazione. In collegamento Ludovica Pellizzetti, co-organizzatrice, per approfondire i contenuti e le novità della manifestazione.

