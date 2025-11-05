A Genova torna TEDx: il presente tra diversità e polarizzazione
di Simone Galdi
I contenuti e le novità della manifestazione
A Telenord Daniele Bonanzinga, curatore e communication manager di TEDxGenova, presenta l’edizione 2025 dell’evento, dedicata al tema del presente tra diversità e polarizzazione. In collegamento Ludovica Pellizzetti, co-organizzatrice, per approfondire i contenuti e le novità della manifestazione.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Telenord alla Biblioteca Brocchi di Nervi per raccontare il ciclo di incontri 'Diventare nonni'
05/11/2025
di Redazione
Ginnastica al femminile: Telenord nel centro di Sampierdarena con esercizi dedicati alle donne
05/11/2025
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
Genova: al via sulla nave Palinuro il "Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025”
05/11/2025
di Carlotta Nicoletti
Entroterra, carenza di collegamenti nel trasporto pubblico: a Telenord l'appello dei residenti di Ceranesi
05/11/2025
di Carlotta Nicoletti
Progetto Street Lab di Via Rolando: Telenord ascolta i commercianti della zona a favore della pedonalizzazione
05/11/2025
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
Caos mensa a Sant'Olcese, la posizione dell'azienda e l'attacco della sindaco: "Rimborso subito"
05/11/2025
di Gilberto Volpara