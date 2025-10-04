A Genova torna l’Expo dei produttori liguri: showcooking, degustazioni e territorio protagonisti al Mercato di Corso Sardegna

Dal 10 al 12 ottobre, il Mercato Corso Sardegna di Genova ospiterà la quarta edizione dell’Expo dei produttori liguri, promosso da Coop Liguria per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio. L’iniziativa coinvolgerà oltre 70 imprese locali, con momenti dedicati alla degustazione, alla vendita diretta, alla cultura e alla solidarietà.

Quest’anno l’evento si arricchisce della novità degli showcooking, curati dagli chef dell’Unione regionale cuochi liguri, con tre appuntamenti che porteranno sotto i riflettori grandi classici e nuove interpretazioni della cucina ligure.

«L’Expo è ormai un appuntamento atteso dai genovesi – spiega Roberto Pittalis, presidente di Coop Liguria – e quest’anno cade in un momento speciale: gli 80 anni di Coop Liguria. La relazione con i produttori locali è da sempre al centro del nostro impegno e rappresenta un volano importante per l’economia regionale». Nel 2024 gli acquisti di Coop presso imprese liguri hanno generato un indotto di 144 milioni di euro.

Accanto ai produttori storici, parteciperanno anche nuove realtà come il Liquorificio Fabbrizii, Tastee con il suo gin ai fiori del Beigua, il Pastificio Plin di Villanova d’Albenga e Puro, uno yogurt naturale nato a Pieve di Teco. Tra i presenti anche l’associazione “I ragazzi della luna”, che proporrà la pasta Luna Blu, frutto di un progetto di autonomia per giovani adulti con autismo.

Il programma si aprirà venerdì 10 ottobre con l’inaugurazione ufficiale e una lezione sul cappon magro della chef Simonetta Piccardo. Sabato 11 ottobre sarà dedicato alla raccolta alimentare “Dona la spesa” e a un confronto sul diritto al benessere psicologico, seguito dallo showcooking dello chef Sabatino Perfetto con una namelaka al Camatti e canestrelli. Domenica 12 ottobre, spazio alla storia con il racconto del Pallio di San Lorenzo e alla cucina con la preparazione del pesto al mortaio a cura della chef Tiziana Zito, ex concorrente di Masterchef.

Durante tutte le giornate saranno previste attività sportive per bambini e laboratori a cura della Falegnameria Lì per Lì, in collaborazione con CUS Genova e Obiettivo Sport e Salute.

L’Expo sarà aperto venerdì e sabato dalle 17 alle 23 e domenica dalle 17 alle 22. L’ingresso è gratuito.

