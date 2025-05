A Genova il primo polo ligure della Scuola nazionale dell'Amministrazione: formerà i funzionari del domani

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La sede universitaria dell’Albergo dei poveri a Genova ospiterà il polo ligure della Scuola Nazionale dell’Amministrazione: qui verranno tenuti i corsi, di alto livello, che formeranno i dirigenti e i funzionari della Pubblica Amministrazione.

Questa mattina è stato infatti sottoscritto il protocollo d'intesa per la costituzione e la gestione del polo, alla presenza del ministro per la Pubblica Istruzione Paolo Zangrillo, dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci, dal Rettore dell’Università di Genova Federico Delfino e dalla presidente della SNA Paola Severino

Il ministro ha fatto il punto sullo stato di salute della P.A. in Italia: "La pubblica amministrazione è il più grande datore di lavoro italiano. È una organizzazione molto complessa e multiforme che necessita di una grande cura. Ha avuto degli anni molto complicati nel passato. Gli ultimi 10 anni sono stati anni molto difficili perché col blocco del turnover abbiamo perso tantissime persone e abbiamo elevato in maniera un po' rischiosa l'età media delle nostre persone, però stiamo recuperando. Stiamo recuperando con grande determinazione. Gli ultimi due anni sono stati molto importanti in termini di immissione di risorse. Abbiamo inserito 350 mila persone e poi abbiamo avviato una serie di iniziative importanti proprio per strutturare una pubblica amministrazione capace di rispondere alle attese dei suoi utenti cittadini e imprese".

Uno degli obiettivi del ministero è quello di rendere la P.A. sempre più attrattiva per le future generazioni, garantendo un certo ricambio di personale: "Dal primo giorno in cui sono arrivato alla guida del dicastero ho incominciato a combattere quella narrazione che descrive la pubblica amministrazione come luogo del posto fisso. Oggi i nostri giovani di cui noi abbiamo tanto bisogno per guardare al futuro con fiducia e soprattutto per alimentare il processo di modernizzazione di innovazione della PA, non si accontentano della stabilità del posto di lavoro. Vogliono un luogo di lavoro dove si possono formare, dove possono fare esperienze qualificanti, dove possono migliorare la loro condizione economica e la loro condizione sociale. Vogliono un luogo di lavoro che sia capace di bilanciare correttamente l'attività professionale con la vita personale".

Una pubblica amministrazione che si rinnova e deve tenersi aggiornata e sfruttare le occasioni che arrivano dallo sviluppo tecnologico. Ad esmepio, l'intelligenza artificiale: "stiamo lavorando affinché anche la pubblica amministrazione sia dotata di questi strumenti-ha aggiunto Zangrillo-. La PA deve essere capace di cogliere le opportunità che oggi l'innovazione tecnologica ci offre. L'intelligenza artificiale è sicuramente uno strumento importante. E stiamo incominciando ad utilizzarla in vari comparti. Questo ci aiuta a liberare le nostre persone da attività ripetitive ed attività meccaniche. Considero l'IA non come sostitutiva dell'uomo, ma come complementare all'attività umana. Ci sono tanti esempi di ricorso all'intelligenza artificiale che ci hanno consentito di dedicare le nostre persone ad attività molto più alto valore aggiunto lasciando alle macchine tutte la gestione dei dati. Si tratta di un'opportunità straordinaria perché un utilizzo corretto dell'IA ci consente di accelerare i nostri processi e quindi di essere sempre più vicini alle attese dei nostri utenti"

“La Liguria è pronta ad avere sul proprio territorio un polo della Scuola nazionale dell’amministrazione, con la sottoscrizione oggi del protocollo d’intesa diamo concretezza a questo importante obiettivo, grazie a una fattiva collaborazione istituzionale tra le realtà locali e nazionali – spiegano il presidente della Regione Liguria e l’assessore regionale al Personale -. Ovviamente non possiamo che ringraziare l’Università di Genova, che metterà a disposizione gli spazi fisici e le infrastrutture. Il polo ligure sarà dedicato, come gli altri dislocati nelle varie regioni, a un tema di approfondimento specifico: nel caso di Genova il focus della formazione specialistica sarà incentrato sui fondi strutturali europei, con particolare attenzione alla valutazione dell’impatto sul territorio delle diverse azioni. Un tema molto rilevante, anche tenendo conto dell’importanza che un buon utilizzo dei fondi europei ha sullo sviluppo del territorio, in particolare per quanto riguarda l’entroterra, i temi sociali, la formazione e lo sviluppo economico. La creazione del polo andrà a valorizzare e far crescere ulteriormente le figure professionali della PA, in grado di cogliere le sfide del futuro".

"Attraverso il Fondo Sociale Europeo, da alcuni anni, portiamo avanti un'ottima collaborazione con l'Università di Genova - ha aggiunto l'assessore regionale al Fondo Sociale Europeo - e ciò ha permesso, ad esempio, di finanziare master che hanno coinvolto molti giovani e dipendenti dell'amministrazione pubblica. Stiamo lavorando per incrementare questa fruttuosa sinergia su altri progetti tra i quali quello oggetto del protocollo firmato oggi".

Con l’istituzione del Polo formativo territoriale della SNA in Liguria si intende valorizzare la capacità formativa della pubblica amministrazione e investire sulle competenze del personale in essa impiegato. L’attività di tale Polo formativo è finalizzata a promuovere una formazione di alto profilo per il personale degli Enti Pubblici tenendo conto delle specificità e delle caratteristiche del territorio ligure.

Le azioni del Polo formativo territoriale saranno quindi coordinate e armonizzate con la Scuola regionale di pubblica amministrazione della Regione Liguria.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.