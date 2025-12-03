A Genova il primo Check Mate Junior Festival: tre giorni di scacchi e turismo per oltre 150 giovani atleti

Genova si prepara ad accogliere la prima edizione del Check Mate Junior Festival, nuovo appuntamento nazionale dedicato ai giovani scacchisti dagli 8 ai 18 anni. L’evento si svolgerà dal 6 all’8 dicembre 2025 nella suggestiva cornice dei Magazzini del Cotone al Porto Antico, portando in città oltre 150 partecipanti da tutta Italia, insieme alle loro famiglie. Una risposta immediata che conferma fin dal debutto l’alto valore sportivo e formativo della manifestazione.

L’iniziativa rientra nel programma di Liguria 2025 – Capitale Europea dello Sport, riconoscimento che sottolinea la centralità dello sport come motore educativo, sociale e di promozione territoriale.

"Il Check Mate Festival approda a Genova nella sua prima, storica edizione, portando un entusiasmo travolgente e una partecipazione da record – afferma l’Assessore allo Sport Simona Ferro. – In un anno in cui la Liguria è stata nominata 'Best European Region of Sport' da Aces Europe, l’evento valorizza temi fondamentali: il ruolo educativo dello sport, l’inclusione dei giovani e delle loro famiglie e la bellezza del nostro territorio. Una manifestazione che promette emozioni ed esperienze significative per tanti ragazze e ragazzi under 18 e che posiziona Genova e la Liguria come riferimento nel panorama scacchistico nazionale".

Durante la conferenza stampa hanno portato il loro contributo:

Edoardo Marangoni, Consigliere del Comune di Genova, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale che ha concesso il patrocinio;

Antonio Micillo, Presidente CONI Liguria, che ha evidenziato il valore dello sport come strumento di crescita;

Raffaele Di Paolo, Presidente Comitato Regionale Scacchi Liguria, che ha sottolineato l'importanza della diffusione della disciplina;

un videomessaggio di Luigi Maggi, Presidente Federazione Scacchistica Italiana, che ha confermato il pieno sostegno federale.

Il festival propone una formula innovativa basata su partite Rapid, pensata per unire sport e scoperta del territorio. Mentre i giovani atleti vivranno un’intensa esperienza di gioco, le famiglie avranno la possibilità di esplorare Genova attraverso percorsi culturali e turistici.

Sono state inoltre attivate convenzioni speciali con due simboli della città: l’Acquario di Genova e la Città dei Bambini e dei Ragazzi, che offriranno attività dedicate ai partecipanti durante le pause del torneo.

Grazie all’uso delle scacchiere digitali, tutte le partite saranno trasmesse in diretta, ampliando la visibilità dell’evento e rendendo gli scacchi più accessibili e coinvolgenti per le nuove generazioni.

Per rendere l’esperienza ancora più interattiva, UniChess installerà nell’area del Porto Antico una scacchiera gigante aperta a cittadini, turisti e visitatori.

Il progetto è curato da UniChess, società sportiva e organizzativa leader in Italia nel settore scacchistico giovanile, con una presenza stabile in Liguria. A guidare il festival è il Grande Maestro Roberto Mogranzini, amministratore di UniChess, impegnato da anni nella diffusione della cultura scacchistica e nello sviluppo di progetti formativi per i giovani.

Il Check Mate Junior Festival rappresenta il primo passo di un percorso pluriennale dedicato ai giovani scacchisti, con l’obiettivo di consolidare la Liguria come sede privilegiata per future iniziative di alto profilo nel mondo degli scacchi.

