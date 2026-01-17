A Genova il debutto della nuova Volkswagen T-Roc e l’apertura del nuovo showroom Piave Motori

La nuova Volkswagen T-Roc è stata protagonista a Genova, in occasione dell’inaugurazione del nuovo showroom Volkswagen Usato Certificato di Piave Motori, in Via Ponte Carrega.



La nuova generazione della T-Roc si presenta con un design evoluto, caratterizzato da linee più decise e moderne, mentre gli interni compiono un significativo passo avanti in termini di qualità percepita e finiture. Tra le novità più evidenti spicca il frontale ridisegnato, impreziosito da una fascia luminosa che collega i gruppi ottici, con la possibilità di adottare i fari Matrix LED opzionali.



Sul fronte delle motorizzazioni, Volkswagen punta sulla progressiva elettrificazione: la nuova T-Roc è disponibile con propulsori a benzina, inclusa la versione mild-hybrid eTSI, mentre non è prevista alcuna opzione diesel. In futuro è atteso anche l’arrivo di una variante completamente ibrida (full hybrid), che amplierà ulteriormente l’offerta.



Parallelamente al debutto della nuova T-Roc, Piave Motori S.p.A. ha inaugurato a Genova un nuovo showroom interamente dedicato ai veicoli Volkswagen Usato Certificato, situato in Via Ponte Carrega. L’apertura ufficiale si è svolta il 16 gennaio con un evento speciale che ha visto anche la partecipazione di Fabrizio Casalino che ha animato la serata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.