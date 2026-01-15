A Genova il coordinamento nazionale sull'intelligenza artificiale

Nascerà a Genova nella prossima primavera il coordinamento nazionale sull'Intelligenza artificiale (Ia) applicata alla difesa civica. La proposta di creare una commissione per la corretta applicazione della IA è stata annunciata dal presidente del Consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari nel corso del convegno 'Trasparenza, Difensori civici accesso pubblico e Intelligenza artificiale', organizzato questa mattina dall'assemblea legislativa e dedicato alla 'Giornata della Trasparenza'. L'idea è stata immediatamente accolta da Marino Fardelli, coordinatore nazionale dei difensori civici delle regioni, che ha partecipato alla giornata di studi insieme a esperti del settore, rappresentanti degli ordini professionali e i difensori civici di numerose regioni italiane.

"Il coordinamento si riunirà a marzo o aprile in stretto collegamento con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative", spiega Fardelli. "La trasparenza oggi è chiamata a confrontarsi anche con le nuove tecnologie e con l'uso dell'Intelligenza artificiale - evidenzia Balleari -. La IA nella pubblica amministrazione deve essere uno strumento di supporto, ma la decisione resta sempre in capo alla persona, che ne mantiene la piena responsabilità. Le potenzialità sono evidenti ma, allo stesso tempo, questa evoluzione richiede attenzione e responsabilità, anche sul piano etico".

"Occorre un organismo di studio per una applicazione corretta della IA, che deve essere un aiuto per indicare priorità e per incrociare banche dati in tutti i settori, dalla sanità all'urbanistica ai mercati - interviene il difensore civico ligure Francesco Cozzi -. Resta la criticità legata alla trasparenza degli algoritmi, delle decisioni e degli atti che produce".

Sollecitazioni per un adeguamento della legge 132 del 2025, la prima legge in Italia che interviene su questo argomento, sono arrivate dai rappresentanti dell'ordine degli avvocati. Agli esperti del settore è andato, invece, il compito di spiegare che l'Intelligenza artificiale 'non è intelligente', perché non distingue , almeno per ora, il vero dal falso ma si basa su classificazioni e comparazioni.

