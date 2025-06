A Genova arriva il "Giro d'Italia delle donne che fanno impresa", Salis: "Fare di più perché donne concilino lavoro e famiglia"

Il "Giro d'Italia delle donne che fanno impresa" di Camera di Commercio fa tappa a Genova al villaggio Italia allestitito per l'arrivo del Vespucci per affrontare i temi principali della parità di genere: il contrasto al gender pay gap ma anche la proposta di politiche di welfare che mirino ad alleggerire il carico familiare, che ancora oggi grava in gran parte sulle donne. All'evento hanno partecipato anche la sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente di Regione Marco Bucci.

Sindaca Salis - "Credo che una riflessione vada fatta in un Paese dove quasi una donna su due è in età da lavoro e non lavora, dove c’è grandissima difficoltà a fare carriera o mantenere una propria attività, e c’è grandissima difficoltà, se si ha una partita Iva, ad avere una famiglia, a dover affrontare ad esempio la pausa della maternità - ha dichiarato la sindaca -. Sono tutti temi che riguardano le donne, il mondo del lavoro, ma non solo. Riguardano il rapporto tra le donne e la società, e quindi il carico che la società ancora affida sulle spalle delle donne.

È legato ovviamente all’imprenditoria. I dati stanno migliorando, però è anche vero che siamo ancora in fondo alla classifica in Europa e questo deve imporre una riflessione.

In un Paese dove si parla tanto di natalità si fa molto poco per far sì che le donne possano conciliare il lavoro e la famiglia, ed è dimostrato che dove le donne lavorano di più è anche laddove è più semplice poter pensare a fare una famiglia e ad avere figli. Quindi sono tutti temi collegati, ma non solo: la maternità è solo una parte dei temi legati al lavoro femminile.

L’imprenditoria femminile va sostenuta e va sostenuto anche il concetto che una donna, quando arriva in una posizione rilevante - che sia nel mondo del lavoro, della politica, in tutti i settori della società - deve ricordarsi della fatica che fanno le altre donne in giro per il Paese, e trovare i modi migliori per sostenerle. È ovvio che è importante che una donna diventi capo di un’impresa, amministratore delegato o presidente, ma una volta che lo è diventata si deve ricordare cosa vuol dire essere un’impiegata part-time tra due figli".

Presidente Bucci - "Sono molto contento di questa iniziativa - dichiara il presidente Bucci -. Come vedete il Villaggio Italia fa anche parecchie altre cose che fanno parte della società civile, questo è molto bello. C'è ovviamente anche questa parte importante sull'imprenditoria femminile e sulla possibilità anche ovviamente per le donne di avere ruoli importanti nelle aziende. Questa è una cosa molto importante su cui noi abbiamo lavorato da parecchio.

Io quando lavoravo in America sono stato molto fortunato di avere un capo donna che mi ha aiutato molto nella carriera e mi ha fatto fare il salto di qualità più importante in assoluto. Il salto di carriera più importante l'ho fatto per merito suo e quindi sono molto rispettoso e contento dell'imprenditoria femminile e del management femminile. Sulla amministrazione pubblica siamo molto contenti perché, come sapete, noi abbiamo una grande maggioranza, cioè abbiamo sovrappassato il 50%, abbiamo più del 60% non solo in termini di impiegati, ma anche in termini di dirigenti, sia nel Comune di Genova che nella regione. Quindi la cosa più importante che invece non c'è, nell'industria soprattutto italiana, è la parità di compenso. Nella parte pubblica c'è parità di compenso per gli stessi ruoli, sia che siano maschili o femminili. Purtroppo nell'industria italiana ancora questo non c'è, è una delle cose che bisogna raggiungere. Ad esempio nel mondo anglosassone nella differenza è veramente minima, invece nel nostro mondo ancora c'è una grossa differenza e questo va assolutamente risolto. Abbiamo recentemente fatto una riunione sull'imprenditoria femminile e nel management femminile per quanto riguarda la Blue Economy, un altro ambiente che nel passato era esclusivamente maschile, invece sta assolutamente migliorando perché sta dando molti contributi alla presenza femminile. Quindi anche nella Blue Economy che ci riguarda da vicino c'è la voglia di arrivare alla parità, che non vuol dire parità perché siamo diversi, ma vuol dire al contributo importante sulla diversità".

Vicepresidente Camera di Commercio Genova Paola Noli - "In Liguria abbiamo oltre 35mila imprese femminili e quasi la metà sono nella Città Metropolitana di genova. La nostra Camera di Commercio è particolarmente impegnata a creare percorsi dedicati, che vanno dalla formazione all'intercettazione di risorse - dichiara la vicepresidente della Camera di Commercio Genova e vicepresidente di Cna impresa donna nazionale Paola Noli -. Il lavoro che facciamo non è limitato all'imprenditoria ma anche alle donne manager e alle dipendenti del settore privato. Questi processi hanno successo se oltre alla Camera di Commercio vengono coinvolti anche gli enti locali e le associazioni di categoria".

