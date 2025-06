A Campo Ligure nasce la nuova scuola di filigrana: "Un mestiere vivo con un futuro"

Importante evento, a Campo Ligure, con la presentazione e inaugurazione di tre interventi recentemente conclusi all’interno del progetto "Campo Ligure un Borgo in Filigrana" finanziato dal Ministero della Cultura attraverso il Bando Borghi –linea B di cui il Comune di Campo Ligure è l’unico beneficiario tra tutti i comuni della Città Metropolitana di Genova.

Un finanziamento compl essivo di 1.854.880 euro che comprende 13 interventi finalizzati a rafforzare l’offerta culturale e turistica del paese di Vallestura attraverso sia il riuso adattivo di edifici storici che la realizzazione di servizi per la rigenerazione culturale e sociale del borgo.

I tre interventi presentati il 21 giugno sono stati tutti inclusi all’interno dell’ex refettorio del Convento dei Frati Girolimini che è stato adattato per ospitare due strategici servizi in favore del tessuto artigianale e sociale della comunità campese: il Centro di Formazione per la Filigrana e l’Innovation Hub - Centro di Coworking e Costuding.

Questi interventi si aggiungono ai tre già precedentemente conclusi: sala multimediale realizzata all’interno del Museo della Filigrana, Giardino Botanico di Pratorondanino, analisi della domanda e offerta turistica a cura Università di Genova

Il sindaco, Giovanni Oliveri: "E' questo un altro significativo passo per la realizzazione di un prgetto estremamente complesso e innovativo. Una sfida al limite del possibile per un piccolo borgo come il nostro. Una di quelle sfide in cui occorre gettare il cuore oltre l’ostacolo e che si supera solo attraverso la dedizione e lo spirito di sacrificio dei dipendenti e degli amministratori a cui va tutta la mia riconoscenza e ringraziamento. Per noi il Bando Borghi rappresenta una grande occasione per meglio definire e indirizzare le strategie di futuro del nostro comune cercando di dare risposte e servizi ai nostri cittadini e a tutta la Valle Stura, implementando nuovi servizi e fornendo nuovi strumenti”.

Perla di quel traguardo, la nuova scuola per la filigrana. Il presidente dell'associazione degli artigiani locali Davide Oddone: "Una grande occasione attesa da anni, ora dobbiamo farla funzionare".

