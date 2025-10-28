Corto circuito al San Martino, fumo vicino al Centro Trasfusionale ma nessun ferito

Momenti di tensione ieri sera al Policlinico San Martino di Genova, dove un corto circuito ha interessato il sistema di continuità elettrica situato al piano terra del Monoblocco, in prossimità del Centro Trasfusionale.

Secondo quanto riferito dalla direzione sanitaria, l’episodio non ha provocato incendi né feriti, ma ha generato una densa coltre di fumo che ha reso necessario l’intervento della squadra antincendio del Policlinico e dei Vigili del Fuoco.

Nella zona coinvolta non sono presenti reparti di degenza, ma – per precauzione – la direzione ha deciso di trasferire temporaneamente in un’altra area le trasfusioni programmate per la mattinata successiva.

La situazione è rapidamente tornata sotto controllo e non si registrano danni strutturali. Sono in corso verifiche tecniche per accertare le cause esatte del guasto.

