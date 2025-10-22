Golf All Inclusive: ad Albisola lo sport abbatte le barriere e unisce le persone
di Redazione
Due giorni di inclusione, sport e partecipazione con atleti paralimpici e associazioni: appuntamento il 24 e 25 ottobre al Golf Club Albisola
Dopo le tappe di Rapallo e Garlenda, il progetto "Golf Oltre Ogni Barriera" fa tappa ad Albisola con un evento che punta dritto al cuore dell’inclusione: “Golf All Inclusive”, in programma venerdì 24 e sabato 25 ottobre al Golf Club Albisola. L’iniziativa è promossa dalla Federazione Italiana Golf, dal Comitato Italiano Paralimpico - Regione Liguria e da Regione Liguria, con l’obiettivo di avvicinare tutti al golf, valorizzando lo sport come strumento di partecipazione, accessibilità e crescita personale.
