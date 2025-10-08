Ceranesi: domenica a San Martino di Paravanico raduno delle Api50, simbolo d'entroterra
di Gilberto Volpara
L'anticipazione giovedì scorso a Scignoria! e, ora, il focus dedicato all'evento da Mike fC sul raduno di Api 50 in programma domenica pomeriggio a San Martino di Paravanico, frazione di Ceranesi.
Divertimento e riflessione sul ruolo di un mezzo simbolo dell'entroterra con presenze provenienti, anche, da fuori provincia. Il tutto non senza tacere quella che è la normalità nonostante sia fuori dalle regole ufficiali del Codice della Strada: le modalità per andare qualche chilometro orario più veloci e affrontare le salite dell'interno con maggiore vivacità mediante 'trucchi' meccanici, formalmente, non consentiti.
