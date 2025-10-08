Ceranesi: domenica a San Martino di Paravanico raduno delle Api50, simbolo d'entroterra

L'anticipazione giovedì scorso a Scignoria! e, ora, il focus dedicato all'evento da Mike fC sul raduno di Api 50 in programma domenica pomeriggio a San Martino di Paravanico, frazione di Ceranesi.

Divertimento e riflessione sul ruolo di un mezzo simbolo dell'entroterra con presenze provenienti, anche, da fuori provincia. Il tutto non senza tacere quella che è la normalità nonostante sia fuori dalle regole ufficiali del Codice della Strada: le modalità per andare qualche chilometro orario più veloci e affrontare le salite dell'interno con maggiore vivacità mediante 'trucchi' meccanici, formalmente, non consentiti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.