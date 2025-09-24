Un mare di musica…felice: al via le nuove attività Education del Teatro Carlo Felice

Per l’anno scolastico 2025–2026, il Teatro Carlo Felice di Genova lancia il suo nuovo progetto Education dal titolo evocativo: “Un mare di musica… felice!”. Un’iniziativa pensata per guidare studenti e insegnanti alla scoperta dell’opera, della musica sinfonica e della danza, trasformando il palcoscenico genovese in un faro che orienta e ispira.

Il teatro come faro: un viaggio tra musica, crescita e scoperta - L’immagine centrale del progetto è quella del teatro come faro, capace di orientare i giovani “naviganti” verso approdi artistici che diventano vere e proprie tappe di crescita personale e collettiva. Le proposte in cartellone sono pensate per essere esperienze condivise, in cui la musica diventa un mezzo di relazione, riflessione e formazione.

Un programma ricco e diversificato per tutte le età - Il progetto intreccia diversi linguaggi artistici e didattici:

L’opera lirica, riletta in chiave accessibile per il pubblico più giovane; La musica sinfonica, con percorsi narrativi brevi e coinvolgenti;

La danza, che restituisce attraverso il movimento la forza vitale della musica;

Il teatro musicale contemporaneo, che unisce narrazione, suono e temi sociali.

Ogni attività è calibrata sull’età degli studenti, con l’obiettivo di stimolare curiosità, ascolto attivo e partecipazione creativa.

Musica come diritto educativo e strumento di cittadinanza - Al cuore del progetto sta l’idea che la musica non sia un lusso, ma un diritto culturale ed educativo. Ascoltare, comprendere e condividere la musica significa rafforzare la capacità di relazione, sviluppare il pensiero critico e coltivare immaginazione. In questo modo, il Teatro Carlo Felice si trasforma in un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva, sia nei suoi spazi sia nelle scuole.

Le parole del Sovrintendente Michele Galli - Il sovrintendente Michele Galli, alla guida del Teatro Carlo Felice dal 2025, ha dichiarato:

"Con l’inizio del mio mandato ho voluto che la prima attenzione fosse rivolta ai giovani e alle scuole della nostra città. Credo profondamente che l’educazione musicale e teatrale non sia un complemento ma una parte imprescindibile della formazione di ogni ragazza e di ogni ragazzo. È anche il modo più autentico per rinsaldare il legame tra il nostro Teatro e la comunità. Il Teatro può e deve essere una lanterna per le nuove generazioni: un faro che illumina, stimola la creatività e insegna a condividere emozioni e conoscenze".

Un progetto corale: la voce dei curatori - A guidare l’elaborazione del progetto è la coordinatrice Elisa Moretto, affiancata dal docente di Storia della Musica del Liceo Musicale “Pertini”, Alberto Macrì, che raccontano:

"Come una grande nave, il teatro guida la navigazione fra note, costumi e scenografie, alla scoperta di nuovi approdi. Un viaggio che si compie insieme ad altri naviganti – non solo il pubblico, ma anche tutti gli artisti coinvolti – attraverso opere, pagine sinfoniche e balletti. Una rotta condivisa, viva, e sempre in movimento".

Una rotta educativa per il futuro - Con “Un mare di musica… felice!”, il Teatro Carlo Felice rinnova il suo impegno educativo e sociale, offrendo ai giovani un accesso diretto all’arte come strumento di crescita, dialogo e identità collettiva. Un progetto che unisce tradizione e innovazione, e che riconosce nella musica un linguaggio universale capace di formare il cittadino di domani.

