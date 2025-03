Genova, Guillermo Stábile:il Museo dell’Emigrazione celebra l’attaccante argentino di origine italiana

Il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (MEI) di Genova inaugura il programma di marzo con un evento speciale dedicato a Guillermo Stábile, il primo capocannoniere della storia dei Mondiali e una delle figure più iconiche del calcio argentino di origine italiana. Questa iniziativa vuole approfondire il legame tra sport e migrazione, un tema che il MEI esplora attraverso la figura di Stábile.

L’arrivo di Stábile in Italia - Nel 1930, Stábile arrivò in Italia per giocare con il Genoa CFC, dove lasciò un segno indelebile nella storia del calcio italiano. La sua carriera rappresenta uno dei tanti esempi di come la migrazione abbia influenzato il mondo dello sport, portando le tradizioni calcistiche sudamericane in Europa.

Il viaggio delle radici : un omaggio al nonno - Il nipote di Stábile, Guillermo Luis Barreira, ripercorrerà il cammino del nonno attraverso un viaggio che toccherà diverse città europee. Questo omaggio al leggendario calciatore include una visita a Genova, città che lo accolse come calciatore e allenatore. Barreira seguirà le tracce di Stábile, visitando luoghi significativi legati alla sua storia e quella della sua famiglia, tra cui Nervi, il paese natale di sua madre, Yolanda.

La conferenza - Il 1° marzo 2025, alle 11:30, il MEI ospita una conferenza in cui si ripercorreranno la carriera e il legame di Stábile con l’Italia. L’incontro vedrà la partecipazione di numerose personalità, tra cui il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’Assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi, e il Presidente della Fondazione MEI Paolo Masini. A moderare l’incontro sarà Arianna Censori, genealogista esperta in storie migratorie, con un contributo video dello storico Gonzalo Hernan Minici.

Sport, integrazione ed emigrazione -

Oltre a celebrare la carriera di Stábile, l’evento offrirà l’opportunità di riflettere sul ruolo dello sport come strumento di integrazione e di costruzione di identità transnazionali. Stábile, infatti, ha incarnato il calcio come ponte tra culture, portando lo stile di gioco sudamericano in Europa attraverso le sue esperienze in diverse parti del mondo.

L’evento al MEI - É l'occasione per lanciare "Il civico delle radici”, dedicato ai personaggi dell’emigrazione. Protagonista sarà ancora una volta Guillermo Stábile, il Filtrador goleador senza confini, simbolo del legame tra l’Italia e l’Argentina.

Un percorso di studio e divulgazione - Questo evento si inserisce in un più ampio percorso di studio e divulgazione che il MEI dedica agli sportivi italiani e ai loro discendenti emigrati, mettendo in luce come le loro esperienze abbiano contribuito a rafforzare i legami tra l’Italia e le comunità italiane all’estero.

