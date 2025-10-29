50° Campionato Invernale del Tigullio: la vela d’altura festeggia mezzo secolo di storia

Nel 2025 il Campionato Invernale del Tigullio festegg;i;a la cinquantesima edizione della; storica rassegna di vela d'altura, in programma da sabato 8 novembre 2025 a domenica 15 febbraio 2026. L'organizzazione è a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio composto da CN Lavagna, CN Rapallo, CV Santa Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale Santa Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, YC Chiavari, YC Italiano e YC Sestri Levante.; Un traguardo che porta la firma di Franco Noceti, al timone del Comitato ;organizzatore da molti anni. Al centro; anche quest'anno la passione di armatori, velisti e membri di equipaggio che nell'Invernale del Tigullio trovano ogni anno le condizioni ideali per regatare e confrontarsi.

"La Liguria è terra di mare, di vela e di grandi eventi sportivi - ;commenta il governatore Marco Bucci - Il 50° Campionato Invernale del Tigullio rappresenta un pezzo di storia del nostro territorio, capace di richiamare generazioni di appassionati. In Liguria lo sport non è solo competizione, ma scuola di vita: sacrificio, rispetto delle regole e spirito di squadra. Dallo sport nascono buoni cittadini e questo è il valore più grande che anche come istituzioni dobbiamo trasmettere ai giovani. Buon vento a tutti i partecipanti".

"È un compleanno speciale per il campionato invernale del Tigullio di vela: l'edizione numero 50 si svolgerà nelle acque del Mar Ligure coinvolgendo, come sempre, velisti, armatori ed equipaggi di diverse dimensioni e caratteristiche - sottolinea l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro -. Questa competizione incarna alla perfezione i valori della passione sportiva, della tradizione, della cultura e della promozione del territorio: elementi che ci stanno a cuore e che hanno condotto alla nostra nomina come ;'Regione Europea dello Sport;' e, più recentemente, come ;'Number One Region of Sport;', riconoscimento conferito da Aces Europe. In questo anno così speciale, celebrare un traguardo di tale rilevanza è motivo di grande orgoglio e aggiungerà ulteriore interesse a questa storica rassegna di vela d'altura",



Gli equipaggi si sfideranno nelle classi ORC, IRC, monotipo e rating FIV, in due manche da tre weekend ciascuna. La prima è in programma nelle giornate di domenica 9 novembre, sabato 22 e domenica 23 novembre, sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 (con premiazione e incoronazione dei campioni d'autunno). La seconda si terrà sabato 17 e domenica 18 gennaio, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026 (con premiazione e incoronazione dei campioni d'inverno).; Per l'intero arco dell'evento, le regate della domenica partiranno a partire dalle ore 9, mentre quelle del sabato dalle ore 11.

