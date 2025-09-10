50 anni di 'Rimmel', anche in Liguria arriva nelle sale il film celebrativo sul capolavoro di De Gregori

Compie 50 anni Rimmel, il capolavoro di Francesco De Gregori. Da mercoledì 11 a martedì 17 settembre arriva nelle sale italiane come evento speciale per Nexo Studios il film-documentario Francesco De Gregori. Nevergreen, diretto da Stefano Pistolini. Il film offre uno sguardo intimo e personale sul cantautore romano, raccontandone la carriera, il pensiero artistico e il rapporto con la musica attraverso immagini inedite, interviste e riflessioni.

In Liguria, Nevergreen sarà proiettato in diversi cinema aderenti all’iniziativa. A Chiavari al Cinema Mignon (12, 13 e 14 settembre), a Genova al Cinema Corallo, al The Space (fino al 14 settembre) e all’UCI Fiumara, a La Spezia al Cinema Nuovo e a Sanremo al Cinema Ariston (14, 15, 16 e 17 settembre).

Un momento da non perdere sarà domenica 14 settembre, quando Francesco De Gregori e Stefano Pistolini saluteranno il pubblico in sala al The Space Cinema Moderno di Roma (ore 19.30, Sala 4), in occasione della proiezione speciale del film.

Il 19 settembre è in uscita la riedizione di Rimmel, lo storico album pubblicato nel 1975, che compie cinquant’anni. Una nuova edizione completamente rimasterizzata che restituisce profondità e dettagli sonori inediti, disponibile in diversi formati: LP 180gr (clear o black) con mastering a 192KHz e testi dei brani, CD, CD + 45 giri black o picture disc con le tracce “Rimmel” e “Piccola Mela”, e persino in formato musicassetta. Tutte le versioni sono già disponibili in pre-order sul sito ufficiale dell’artista.

Intanto prosegue il tour Rimmel 2025, che porta De Gregori nelle principali location outdoor italiane. Tra le date più attese quella alla Reggia di Caserta il 15 settembre e all’Arena di Verona il 24 settembre. Da ottobre il tour continuerà in teatri, palasport e club, offrendo un’esperienza live diversa per ogni tipo di pubblico e contesto. Un’occasione imperdibile per riascoltare dal vivo uno degli album che ha segnato la storia della musica italiana.

