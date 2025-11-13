Attualità

"4 Assi di Forza”: assemblea pubblica al Centro Civico Buranello

di Anna Li Vigni

L’assemblea punta a favorire il dialogo e la partecipazione della comunità locale su un progetto strategico per il ponente genovese

Al Centro Civico Buranello l’assemblea pubblica dedicata al progetto “4 Assi di Forza” oggi g giovedì 13 novembre, dalle ore 18:45 si svolgerà Assemblea Pubblica su progetto 4 Assi di Forza, presso l'Auditorium del Centro Civico Buranello., occasione di confronto tra residenti, commercianti e istituzioni sul futuro della mobilità e della vivibilità del quartiere.

Anna Li Vigni ascolta i cittadini per raccogliere osservazioni, proposte e criticità legate agli interventi in corso.

