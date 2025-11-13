"4 Assi di Forza”: assemblea pubblica al Centro Civico Buranello
di Anna Li Vigni
L’assemblea punta a favorire il dialogo e la partecipazione della comunità locale su un progetto strategico per il ponente genovese
Al Centro Civico Buranello l’assemblea pubblica dedicata al progetto “4 Assi di Forza” oggi g giovedì 13 novembre, dalle ore 18:45 si svolgerà Assemblea Pubblica su progetto 4 Assi di Forza, presso l'Auditorium del Centro Civico Buranello., occasione di confronto tra residenti, commercianti e istituzioni sul futuro della mobilità e della vivibilità del quartiere.
Anna Li Vigni ascolta i cittadini per raccogliere osservazioni, proposte e criticità legate agli interventi in corso.
L’assemblea punta a favorire il dialogo e la partecipazione della comunità locale su un progetto strategico per il ponente genovese.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie