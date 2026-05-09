3° Forum Energia, Sandei (Assoclima): "Pompe di calore ed elettrificazione, filiera strategica per industria e famiglie”

La filiera italiana della climatizzazione rappresenta uno degli asset industriali più rilevanti per la transizione energetica del Paese. A evidenziarlo è Sonia Sandei di Assoclima, che sottolinea il peso economico e occupazionale del settore legato a riscaldamento, raffrescamento e refrigerazione.

“La filiera dell’HVACR — cioè aria condizionata, riscaldamento, raffrescamento e refrigerazione — vale in Italia 83 miliardi di euro e occupa circa 400mila addetti”, spiega Sandei, citando dati di The European House – Ambrosetti. “Parliamo di un comparto che pesa per circa il 2% del PIL nazionale, con un impatto paragonabile a quello della filiera del design e del mobile”.

Secondo Assoclima, l’elettrificazione dei consumi attraverso le pompe di calore rappresenta non soltanto una leva ambientale, ma anche una grande opportunità industriale. “L’elettrificazione fa bene alla transizione energetica, ma anche all’industria italiana”, afferma Sandei.

Le ricadute positive riguardano anche famiglie e spesa pubblica. “Le pompe di calore consentono di ridurre l’impatto delle bollette grazie a un’efficienza energetica che può arrivare fino al 50%”, sottolinea. “E questo significa anche ridurre la pressione sulla spesa pubblica, soprattutto pensando all’edilizia popolare”.

Per accelerare il processo di elettrificazione, secondo Assoclima servono però interventi strutturali e di lungo periodo. “Occorrono misure che guardino al futuro del Paese e che aiutino concretamente a ridurre il costo delle bollette”, osserva Sandei.

Tra le proposte avanzate dall’associazione c’è anche una revisione della componente fiscale che grava sui consumi energetici. “Oggi la fiscalità incide fino al 50% della bolletta”, conclude. “Bisognerebbe ragionare su una tariffa dedicata e su strumenti di sostegno per le famiglie che scelgono di adottare le pompe di calore”.

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