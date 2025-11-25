25 novembre: 2024 da incubo, quattro delitti e tutti con donne vittime, gli assassini erano compagni o ex
di R.S.
Con un tasso di 0,51 vittime femminili ogni 100mila donne residenti, la Liguria è quinta tra le regioni italiane con la più alta concentrazione di femminicidi
Nel 2024 in Liguria tutte le quattro vittime di omicidio sono state donne, di cui tre, pari al 75%, uccise da un partner o un ex partner. Non si registrano vittime maschili nella regione. È quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat sulle vittime di omicidio in Italia, diffuso in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.
Con un tasso di 0,51 vittime femminili ogni 100mila donne residenti, la Liguria si colloca quinta tra le regioni italiane con la più alta concentrazione di omicidi di donne, dietro Valle d’Aosta (1,6), Sardegna (1), Marche (0,92) e Basilicata (0,74).
A livello nazionale, nel 2024 si sono verificati 327 omicidi, in calo del 2,1% rispetto al 2023, con 116 donne e 211 uomini tra le vittime. La diminuzione riguarda soprattutto gli uomini (-2,8%), mentre il numero di donne uccise resta quasi invariato. Secondo l’Istat, le morti violente femminili avvengono prevalentemente all’interno della coppia, con un tasso di 0,21 donne uccise da partner o ex partner per 100mila donne, invariato rispetto all’anno precedente, contro 0,03 per 100mila uomini.
In particolare, il 47,4% degli omicidi nella coppia è commesso da partner attuali, mentre il 6% da ex partner. Su 62 donne uccise all’interno della coppia in Italia, 61 sono state uccise da uomini. Le donne italiane vengono uccise dai partner nel 49,5% dei casi, mentre tra le straniere la percentuale sale al 68%.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Tamponamento in A10, morta al San Martino la donna a bordo del pullman turistico
23/11/2025
di Redazione