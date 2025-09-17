Genoa

'20 anni senza il Prof', l'Associazione Club Genoani organizza una cena in ricordo di Franco Scoglio

di F.S.

Velaria

Era il 3 ottobre del 2005 quando Franco Scoglio, storico allenatore italiano, morì improvvisamente mentre parlava di una delle realtà che amava maggiormente, il Genoa.

A 20 anni dalla sua scomparsa, il Comitato Storico dell'Associazione Club Genoani, insieme ad alcuni tifosi, organizzano una cena in ricordo di Scoglio nella serata del 3 ottobre 2025, presso l'osteia Beccassa, dalle ore 20.30.

Durante la cena, raccontano dall'Acg "verrà proiettato un video inedito che riguarda Scoglio, al quale seguiranno racconti e aneddoti"

