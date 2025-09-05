132 anni del Genoa, la Nord chiama a raccolta i tifosi: la festa sabato sera in piazza De Ferrari

Domenica 7 settembre il Genoa festeggerà 132 anni dalla propria fondazione, per questo motivo i rappresentanti del tifo organizzato invitano i sostenitori del Grifone a una serata da passare insieme in piazza De Ferrari, sabato 6 settembre, per spegnere virtualmente 132 candeline.

La Gradinata Nord da appuntamento a sabato 6 settembre alle ore 22.30 in piazza De Ferrari, per aspettare insieme la mezzanotte

Il comunicato - “I cori, le bandiere, i fumogeni, la maglia rossoblù che ti entra nel cuore fin da bambino. Insieme abbiamo esultato, sofferto, siamo caduti, ma ci siamo sempre rialzati con l’orgoglio e la determinazione di rappresentare la squadra della nostra città, sostenendola in ogni stadio. Il 7 settembre è il nostro giorno, quello di tutti i Genoani, perché tutto è partito da lì”

Questa sera invece un altro appuntamento importante legato al mondo tifoseria: l'Acg, Associazione Club Genoani, dalle ore 20 di venerdì 5 settembre ha convocato l'assemblea dei club, presso l'Istituto Italiano della Saldatura. All'ordine del giorno l’approvazione del bilancio, l’affiliazione di alcuni club e delle iniziative dell’associazione.

