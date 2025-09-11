11 settembre 24 anni dopo, politologo Coticchia a Telenord: "L'equilibrio della 'guerra fredda' ha lasciato spazio al caos"
di steris
10 sec
"L'equilibrio della 'guerra fredda' ha lasciato spazio al caos": così Fabrizio Coticchia, politologo dell'Università di Genova, nel suo intervento a Telenord per il 24° anniversario dell'attacco jihadista alle Torri Gemelle di Manhattan
