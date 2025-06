105 Summer Festival: un grande show e tanta energia ma sul palco nessun artista genovese

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

105 Summer Festival: grande musica, grande spettacolo e grandi artisti. ma in molti hanno notato l'assenza di cantanti genovesi.

Un evento di grande richiamo - Organizzazione impeccabile, pubblico caloroso ma un’occasione mancata per valorizzare il talento locale. Nessun artista genovese sul palco (a rappresentare la Liguria solo la savonese Annalisa), un’assenza che si è fatta notare in una città dalla scena musicale ricca e viva. Speriamo che nelle prossime edizioni ci sia spazio anche per chi porta Genova in giro per l'Italia nei concerti e anche a Sanremo.

In una città che sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista musicale, come Olly, fresco vincitore di Sanremo e artisti affermati come Alfa e Bresh, l’assenza di voci locali è stata evidente soprattutto tra le nuove generazioni. Un’occasione mancata per celebrare il talento di casa e per coinvolgere un pubblico che si riconosce nei suoi artisti. Ci auguriamo che in futuro Genova non sia solo la cornice, ma anche protagonista sul palco.

