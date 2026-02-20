Zls Emilia-Romagna, Ravenna fa il punto sul percorso e le prospettive

A oltre un anno dalla sua istituzione e a più di sette mesi dall’avvio dei lavori del Comitato di indirizzo, la Zls – Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna si prepara, il prossimo 27 febbraio, a fare il punto sul percorso compiuto e sulle prospettive future. L’occasione sarà un convegno promosso da Economia Pulita e ospitato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale.

Motore della Zls regionale è il Porto di Ravenna, che registra una crescita significativa dei traffici merci (+18,6% a gennaio rispetto allo stesso mese del 2025). Particolarmente rilevante è il comparto delle materie prime solide, con 5,7 milioni di tonnellate movimentate nei primi sei mesi del 2025 (+10,8% rispetto allo stesso periodo del 2024). Numeri che confermano il ruolo strategico dello scalo ravennate nello sviluppo delle aree portuali e retroportuali.

In linea con la normativa nazionale, la Zls punta a favorire l’insediamento di attività produttive nelle aree retroportuali attraverso strumenti di semplificazione amministrativa e agevolazioni fiscali, come il credito d’imposta. L’obiettivo è attrarre investimenti, rafforzare la competitività della logistica e del sistema produttivo e generare un impatto positivo sull’intero territorio regionale.

Come le altre Zone logistiche semplificate dell’Italia centro-settentrionale, anche quella dell’Emilia-Romagna rappresenta dunque una leva strategica per lo sviluppo economico. Tuttavia, per esprimere pienamente le proprie potenzialità, è necessario un confronto costante tra istituzioni, imprese e operatori del settore. È quanto sottolinea Francesco Montanari, professore di diritto tributario e coordinatore scientifico di Economia Politica, evidenziando l’opportunità di valutare ulteriori strumenti fiscali legati agli investimenti – in particolare da parte delle Autorità portuali – con finalità di efficienza e sostenibilità, così da rendere ancora più efficace il modello delle Zls regionali.

Il convegno, che sarà aperto dal sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e concluso dall’assessora regionale all’Ambiente, Mobilità, Trasporti e Infrastrutture Irene Priolo, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, amministratori pubblici, tecnici e imprese. Un momento di confronto volto ad allineare le scelte del decisore pubblico alle esigenze del mondo produttivo, degli operatori logistici e dei cittadini, in una fase cruciale per il futuro della Zona logistica semplificata e del porto ravennate.

