Zignago (Spezia), in arrivo il finanziamento per la messa in sicurezza di opere viarie

Anche nell'ultima manovra economica varata dal Governo è stato appostato un "tesoretto" che servirà ad attuare appositivi ordini del giorno alla manovra firmati dai relatori di maggioranza: lo stanziamento non è diretto ma affidato a decreti ministeriali da approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Si tratta di interventi che vanno da un minimo di 10mila euro ad un massimo di 1,8 milioni.

Arrivano risorse anche per le strade e le infrastrutture e tra queste è spuntato il finanziamento per la messa in sicurezza di opere viarie nel comune di Zignago (La Spezia).





