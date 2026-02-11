Nervi, iniziate le operazioni per l'abbattimento del pino marittimo sulla passeggiata "Anita Garibaldi"

Si sta svolgendo in queste ore l’intervento di rimozione del pino domestico (Pinus pinea) che si trovava nei pressi del Castello di Nervi, lungo la passeggiata Anita Garibaldi.

La decisione è stata ufficializzata dal Comune di Genova al termine dell’iter autorizzativo, che ha compreso il via libera della Soprintendenza e gli ulteriori accertamenti tecnici richiesti ad Aster. Gli approfondimenti svolti nelle ultime settimane avevano confermato la necessità di procedere con l’abbattimento.

“Si tratta di una scelta sofferta, ma non più rinviabile per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto alla luce delle più recenti integrazioni tecniche emerse dalle indagini effettuate”, aveva dichiarato l’assessora al Verde, Francesca Coppola.

Già lo scorso 26 gennaio, a fronte delle condizioni dell’albero, era stata predisposta la messa in sicurezza dell’area con la delimitazione e il transennamento della zona circostante. In via precauzionale era stato inoltre chiuso al passaggio pedonale il tratto di passeggiata all’altezza del Castello, in attesa delle verifiche definitive.

L’amministrazione sta ora lavorando alla definizione di un protocollo condiviso tra Aster e Comune per la pianificazione e la gestione del patrimonio arboreo urbano. Il documento dovrebbe includere criteri per la progettazione degli interventi, la ripiantumazione e, nel caso di esemplari di particolare pregio, una doppia perizia tecnica. Il testo sarà sottoposto alla Consulta del Verde con l’obiettivo di rendere le procedure sempre più trasparenti e partecipate.

Il Comune ha infine assicurato che tutta la documentazione tecnico-scientifica relativa al pino sarà resa disponibile a chi ne farà richiesta, nel segno della massima trasparenza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.