Frana Arenzano: venerdì le operazioni di esplosione del masso

Anas comunica che venerdi alle ore 13.30 saranno avviate le attività per l'esplosione controllata del masso che insiste sulla parete rocciosa al km 547 della ss 1 Via Aurelia nel Comune di Arenzano.

Il masso ha un peso di oltre 2mila tonnellate pari ad un palazzo di quattro piani.

Dopo la prima deflagrazione i tecnici Anas valuteranno le successive ed eventuali detonazioni per completare le operazioni di disgaggio dei massi pericolanti sulla parete. L'operazione, eseguita da personale specializzato, è finalizzata a riprofilare la parete di roccia.

Le cariche saranno disposte dai rocciatori in punti prestabiliti e individuati per distaccare i volumi rocciosi da eliminare. Questo permetterà di eseguire in sicurezza il disgaggio del masso

