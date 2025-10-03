Salute

XV Congresso Nazionale IAED: l’odontoiatria estetica protagonista all’Acquario di Genova

di Anna Li Vigni

Due giornate dedicate a formazione clinica, multidisciplinarietà, innovazione e intelligenza artificiale

I maggiori esperti italiani nel campo dell’odontoiatria estetica in una due giorni intensi di formazione, confronto e aggiornamento scientifico: focus  su come integrare l’estetica nei trattamenti di tutti i giorni, con tecniche accessibili e protocolli clinici applicabili nella realtà quotidiana dello studio odontoiatrico.

