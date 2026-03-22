Weekend di prevenzione femminile a Villa Scassi: oltre 600 visite

Si è chiuso con una grande partecipazione il weekend dedicato alla prevenzione femminile all’Ospedale Villa Scassi, dove sono state effettuate oltre 600 visite in due giornate.



L’iniziativa di AOM (Azienda Ospedaliera Metropolitana) ha messo a disposizione delle donne genovesi un’offerta completa di prestazioni: visita oncologica femminile, visita ginecologica con pap test ed ecografia transvaginale, visita senologica, consulenze di chirurgia plastica e ricostruttiva (oncologica), supporto di psico-oncologia.



Un risultato che si inserisce nel solco della grande adesione registrata anche la settimana precedente all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, dove l’iniziativa aveva già fatto segnare numeri significativi con più di 630 visite.



Il forte afflusso, in particolare per le visite ginecologiche, con ecografie e pap test, ha determinato un vero e proprio boom di richieste: per questo motivo, una parte degli appuntamenti è stata riprogrammata nei prossimi fine settimana, così da garantire l’accesso a tutte le utenti.



“Questi numeri confermano quanto sia sentita e importante la prevenzione tra le donne - dichiara l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò -. La grande partecipazione registrata sia al San Martino sia a Villa Scassi dimostra l’efficacia di iniziative diffuse sul territorio e la qualità dell’offerta del nostro sistema sanitario. Continueremo a investire su campagne di screening e sensibilizzazione, perché la diagnosi precoce resta uno strumento fondamentale per la tutela della salute”.



Il calendario prosegue con il prossimo appuntamento in programma sabato 28 e domenica 29 marzo all’Ospedale Galliera, dove saranno disponibili:



- visite ginecologiche gratuite;



- consulenze ostetriche (preconcezione, gravidanza, preparto, puerperio e allattamento).



Le attività si svolgeranno dalle ore 9 alle 13.



“L’iniziativa - spiega il direttore generale di AOM Monica Calamai - conferma l’attenzione crescente verso i percorsi di prevenzione e l’importanza di garantire occasioni accessibili e diffuse su tutto il territorio. Il riscontro registrato in questi weekend dimostra quanto sia fondamentale portare i servizi sempre più vicino alle cittadine, facilitando l’accesso agli screening e promuovendo una cultura della prevenzione che deve diventare parte integrante della vita quotidiana. La sinergia tra le diverse strutture del sistema sanitario regionale consente di offrire risposte concrete e tempestive, valorizzando professionalità e competenze al servizio della comunità. Continueremo a lavorare in questa direzione, ampliando le opportunità e rafforzando la rete dei servizi dedicati alla salute femminile”.

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